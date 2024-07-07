%87 نسبة نجاح المستوى الأول لكلية العلاج الطبيعى بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمُكلف بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اعتماد نتيجة المستوى الأول بكلية العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بنسبة نجاح 87%، مقدماً التهنئة للطلاب الناجحين.

ومن جانبه، اعتمد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية النتيجة، بحضور الدكتورة غاده حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أبو الروس منسق برنامج العلاج الطبيعي.

هذا وواصل الدكتور عادل حسن تقديم التهنئة للطلاب، معلناً قائمة أوائل المستوى الأول التي جاءت كما يلي:

المركز الأول الطالبة أروى محمود فتحى عقل أحمد، وبالمركز الثاني الطالبة مریم ھیثم محمد محمد إبراھیم، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة روان محمود السعید محمود، وبالمركز الرابع الطالبة سلمى أیمن السید محمد، وأخيراً بالمركز الخامس الطالب محمود حسام محمد السید.

فيما أشار الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي إلى أن أعمال الإمتحانات والتصحيح ورصد ومراجعة النتائج تمت بدقة مع الإلتزام بدليل إجراءات حسن سير العملية الإمتحانات الصادر عن الجامعة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على متابعة سير العملية الامتحانية والنتائج بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي عبد المنعم - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفريق عمل الكنترول برئاسة الأستاذ الدكتور محمد شبل، وعضوية الدكتور محمد أبو الروس، والدكتورة ابتسام حلمي.

كما وجه الدكتور تامر شوقي والدكتور محمد أبو الروس التهنئة لجميع الطلاب، بعد عام دراسي موفق على الصعيدين التعليمي، والأنشطة الطلابية.

ومن جانبه - أشار الدكتور هيثم مرسي، منسق برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب بالكلية، إلى أنه يمكن للطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول على بورتال الطالب، وذلك على الرابط التالي:

http://sis.ninu.edu.eg/static/index.html

