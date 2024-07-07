اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يوليو 2024 10:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف منزل فى بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

الأحد، 07 يوليو 2024 09:11 ص
6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف منزل فى بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، بسقوط 6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف منزل في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







غزة

قطاع غزة

حرب غزة

اخبار غزة

اخبار غزة اليوم

القاهرة الإخبارية

إسرائيل

الاحتلال

اخبار قطاع غزة

غزة الان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة