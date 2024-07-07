2721 مشروعا تنمويا لأصحاب الصناعات اليدوية للأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

سلمت جمعية الأورمان 2721 قرض حسن، للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، وضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأكد شعبان، تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة الأف الأسر بكفرالشيخ وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

وأشار أن جمعية الأورمان تعمل منذ 27 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وأنها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة .

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتي استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية.