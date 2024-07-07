اليوم السابع
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‫تعرف على تكليفات وزير الرى بشأن الموقف المائى فى أسوان

الأحد، 07 يوليو 2024 10:06 ص
‫تعرف على تكليفات وزير الرى بشأن الموقف المائى فى أسوان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية للاطمئنان على حالة الرى، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه، وإجراءات التحول للرى الحديث فى زمام ترعة وادى النقرة وفروعها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التكليفات:

1- متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترع أسوان لاستيفاء الإحتياجات المائية بالمحافظة.

2- التنسيق بين مصلحة الميكانيكا  وإدارة ري أسوان لتشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة.

3- التنسيق بين رئيس الإدارة المركزية بأسوان ومنتفعي ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات لضمان عدالة توزيع المياه .

4- التنسيق بين مسئولى الري والميكانيكا وري أسوان و روابط مستخدمى المياه لمتابعة أى شكاوى والتنسيق الفورى لحسمها.

5- حصر زمامات ترعة وادي النقرة وفروعها، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة.

 







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اسوان

المياه

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