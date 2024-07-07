وفد جامعة بنها يقدم التهنئة لمحافظ القليوبية الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأمناء المساعدين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والسكرتير العام والمساعد لمحافظ القليوبية.

وقدم وفد جامعة بنها التهنئة لمحافظ القليوبية على منصبه الجديد، متمنين له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة وللقليوبية في عهده كل تقدم وازدهار.

وأكد الجيزاوى، خلال اللقاء أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية والمشروعات التى تقام على أرض القليوبية.

من جانبه قال المهندس أيمن عطية، أن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة لها، مشيرا إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها من أجل تقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالى محافظة القليوبية.

من ناحية أخرى أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، عن خالص شكره وتقديره للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، وللدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية السابق، علي ما قدموه من جهد وتفاني في العمل لخدمة المواطنين بمحافظة القليوبية خلال الفترة الماضية.