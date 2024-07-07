وزير دفاع إسرائيل: نحن فى توقيت حساس وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا

رامى محيى الدين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إننا في توقيت حساس وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا.

وأضاف: المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المحتجزين بإعفاء الحريديم من التجنيد خطيرة وغير مسؤولة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو هاجم بشدة وزير الدفاع جالانت خلال الاجتماع الوزاري واتهمه مع المعارضة بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



