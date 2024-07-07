وزير خارجية إسبانيا: طلب ضمنا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هدفه دعم السلام

فاطمة شوقى

تحدث وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، عن القضية الفلسطينية والصراع فى غزة، خلال لقاءه مع صحيفة لابانجورديا الإسبانية، قائلا: إن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن للفلسطنيين والإسرائيليين، وهو ما فعلته إسبانيا مع 150 دولة أخرى آخرهم أيرلندا والنرويج. ثم سلوفينيا وأرمينيا.

وأضاف الوزير الإسبانى عن سؤال حول انضمام إسبانيا أيضا للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ، أن الأمر يتعلق الأمر بالدفاع عن السلام والشرعية والقانون الدولى.

وأشار الوزير الإسبانى إلى أن هناك قانونا إنسانيا دوليا يجب احترامه ، ولابد من احترام توفير للسكان المدنيين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الكهرباء والماء والغذاء ولا يمكن قصفها.

وأعلن ألباريس فى وقت سابق إن إسبانيا ستتدخل في إجراءات التي بدأتها جنوب أفريقيا، ويأتي هذا القرار بسبب المخاوف بشأن استمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية فى غزة واحتمال امتداد الصراع الإقليمى إليها.

وأوضح ألبارس أن هذه الخطوة تم دراستها منذ عدة أسابيع وأن دولاً أخرى اتخذتها بالفعل أو أعلنت أنها ستتخذها، مشيرا إلى أن هدف إسبانيا ذو شقين: إعادة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، والوفاء بالتزامها بالقانون الدولى.

الدعم الدولي للشكوى ضد إسرائيل

وتنضم إسبانيا إلى المكسيك وكولومبيا ونيكاراجوا وليبيا، وهى الدول التي دعمت بالفعل عملية الإبادة الجماعية التي بدأتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، و علاوة على ذلك، أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك، في الأول من يونيو، أن بلاده ستنضم أيضًا إلى الشكوى وطالب برد حازم من المجتمع الدولي ضد المذبحة فى فلسطين.

الاعتراف الرسمى بفلسطين كدولة

ويأتي إعلان وزير الخارجية الإسبانى بعد أيام من الاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة من قبل إسبانيا والنرويج وإيرلندا، ويظهر هذا الإجراء دعم هذه الدول لتطلع الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم الخاصة، ويسعى إلى المساهمة في البحث عن حل سلمى وعادل للصراع فى المنطقة.

وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أعرب عن دعمه، فى القمة حول غزة المنعقدة فى الأردن، جهود المجتمع الدولى لمحاولة التخفيف من حالة الكارثة الإنسانية التى يعيشها القطاع، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.



