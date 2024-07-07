وزير الدفاع البريطاني الجديد يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هيلي، اليوم الأحد، عن حزمة دعم جديدة إلى أوكرانيا تتضمن بنادق مدفعية وربع مليون قطعة من الذخيرة ونحو 100 صاروخ من طراز "بريمستون"، وذلك خلال زيارته إلى مدينة أوديسا الأوكرانية بعد أقل من 48 ساعة من تعيينه.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، اجتمع هيلي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه رستم أوميروف، حيث تعهد بتسريع الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا الذي تم التعهد به في أبريل الماضي، ليصل خلال الثلاث شهور القادمة.



وخلال الزيارة، التي تزامنت مع احتفالات أوكرانيا بيوم البحرية السنوي، أكد هيلي أن التزام بريطانيا الثابت تجاه أوكرانيا سيتم تنشيطه من قبل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه رغم تغير الحكومة في لندن إلا أن الدعم إلى أوكرانيا ثابت لا يتزعزع.



وأضاف هيلي : "باعتباري وزير الدفاع الجديد، سأعمل على ضمان إعادة تنشيط الدعم البريطاني من خلال زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الحيوية، لأن التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني التزام مطلق، وكذلك تصميمنا على مواجهة روسيا".



ووفقا للبيان الرسمي، تضمنت حزمة المساعدات البريطانية الجديدة إلى أوكرانيا ربع مليون قطعة ذخيرة من عيار 50 ملم، و90 صاروخ "بريمستون" مضاد للدروع، و50 قارباً عسكرياً صغيراً لدعم العمليات النهرية والساحلية، و40 مركبة لإزالة الألغام، و10 بنادق مدفعية من طراز AS-90، و61 جرافة للمساعدة في بناء المواقع الدفاعية.