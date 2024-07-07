وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة سوهاج للتهنئة على ثقة القيادة السياسية

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم الأحد 7 يوليو 2024 م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

من ناحية اخري شهد المحافظون ونوابهم ومديرو المديريات الإقليمية احتفال وزارة الأوقـاف بالهجرة النبوية المشرفة 1446 هــ بالمساجد الكبرى بكافة أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ونشر الوعي الديني والمجتمعي.



