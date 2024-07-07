وزير الأوقاف يجدد إعارة إمامين من العاملين بالوزارة إلى سلطنة عمان

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، الأحد، قرارًا وزاريًا بتجديد إعارة إمامين من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة، وهما:

الشيخ/ ناصر بسيوني علي عيسى - كفر الشيخ.

الشيخ/ هاني الدسوقي الدسوقي شتات - القاهرة.

وكان قد استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية و السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف اليوم الأحد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحمود الشريف نقيب الأشراف الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فيه وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة الأشراف.