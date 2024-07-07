وزيرة التضامن تستقبل نيفين القباج الوزيرة السابقة بحفاوة

كتب مدحت وهبة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، التي حرصت على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متمنية لها التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.



وزيرة التضامن تستقبل نيفين القباج الوزيرة السابقة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالجهود المبذولة التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج خلال فترة توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في فترة شهدت العديد من التحديات، مشيرة إلى أنه سيتم البناء على تلك المجهودات واستكمال العمل في ملفات وبرامج الوزارة المختلفة.



الدكتورة نيفين القباج تهنئ الدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها وجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يتمنون دوام التوفيق للدكتورة نيفين القباج خلال المرحلة المقبلة.