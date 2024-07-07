وزارة داخلية فرنسا: نسبة المشاركة فى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 60%

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها من وزارة الداخلية الفرنسية بإن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وصلت إلى نحو 60 % حتى الآن.

بينما قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية، حتى ظهر اليوم الأحد، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022 ، حيث بلغت 18.99%.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.