اليوم السابع
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وزارة داخلية فرنسا: نسبة المشاركة فى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 60%

الأحد، 07 يوليو 2024 06:52 م
وزارة داخلية فرنسا: نسبة المشاركة فى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 60% فرنسا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها من وزارة الداخلية الفرنسية بإن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وصلت إلى نحو 60 % حتى الآن. 

بينما قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية، حتى ظهر اليوم الأحد، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022 ، حيث بلغت 18.99%.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.







وزارة الداخلية الفرنسية

نسبة المشاركة

الدورة الثانية للانتخابات التشريعية

القاهرة الاخبارية




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