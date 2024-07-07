وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوى الهمم بأسيوط

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل،اليوم الأحد، أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط، سلمت 12 عقد عمل جديد لشباب وفتيات من ذوي الهمم، وذويهم من أبناء المحافظة ، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظة، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة.

كما جرى التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وفي إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.



ومن جانبه، أوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018م، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من تلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع فى ملف تعيين ذوى الهمم بمديرية العمل بأسيوط جاءت نتيجة تكريس الجهود والعلاقات المتميزة مع أصحاب الأعمال لدمج ذوي الهمم في قطاعات التشغيل المختلفة بالمحافظة، مؤكداً على أن ذوي الهمم محل اهتمام المديرية من خلال توفير مزيد من فرص العمل داخل منشآت وقطاعات المحافظة المختلفة، وكذلك خلق مزيد من الفرص التدريبية المهنية،والتي تتناسب مع نسبة الإعاقة لهم .. كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم و ومستحقاتهم.