اليوم السابع
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وزارة التعليم: محمد عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل

الأحد، 07 يوليو 2024 07:30 م
وزارة التعليم: محمد عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية" عبر الرابط التالي:

‏ https://www.facebook.com/egypt.moe?mibextid=LQQJ4d

كما تنفي الوزارة ما يتم تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.







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