وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل.. 6 إحلالا وتجديدا و4 صيانة وتطويرا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد ( 12107) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (731) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون
4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون
مديرية أوقاف الفيوم
5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا
6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية
3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية
مديرية أوقاف الشرقية
4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير