اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يوليو 2024 03:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل.. 6 إحلالا وتجديدا و4 صيانة وتطويرا

الأحد، 07 يوليو 2024 02:27 م
وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل.. 6 إحلالا وتجديدا و4 صيانة وتطويرا وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد يوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2024 م حتى تاريخه (26) مسجدًا منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد ( 12107) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (731) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1.  مسجد  الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
2.  مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية

3.  مسجد العجمي – شوشاي - أشمون
4.  مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم

5.  مسجد عزبة ذنكت  - قرية السعدة – مركز إطسا
6.  مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1.  مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

مديرية أوقاف أسيوط

2.  مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية
3.  مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

مديرية أوقاف الشرقية

4.  مسجد العزازية الكبير – أبو كبير

 







وزير الاوقاف

الاوقاف

افتتاح المساجد

مساجد



الموضوعات المتعلقة

وزارة الأوقاف تحتفل مساء اليوم بالعام الهجرى الجديد 1446هــ بالسيدة زينب

السبت، 06 يوليو 2024 11:47 ص

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا

الجمعة، 05 يوليو 2024 03:30 ص

أوقاف المنوفية تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظة القرآن الكريم بقصر ثقافة شبين الكوم

الخميس، 04 أبريل 2024 12:37 ص

وزارة الأوقاف تعتمد 10 واعظات متطوعات بمديرية أوقاف الشرقية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 11:00 ص

أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد وعقد مقرأة للأئمة والجمهور وملتقى تثقيفى للطفل

الجمعة، 07 يونيو 2024 03:32 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة