اليوم السابع
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انطلاقا من دورها الإقليمى ولتعزيز الصادرات المصرية

هيئة الدواء تشارك فى ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية الـ27 بالأردن

الأحد، 07 يوليو 2024 04:48 م
هيئة الدواء تشارك فى ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية الـ27 بالأردن هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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شاركت هيئة الدواء المصرية في ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السابع والعشرين، وذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، كما شاركت الهيئة فى معرض مستلزمات مصانع الأدوية وذلك في العاصمة الأردنية عمان، والذي ينظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية.

وترأس نائب رئيس هيئة الدواء المصرية إحدى الجلسات المنعقدة خلال الملتقى والتي كانت بعنوان (آفاق ومستقبل صناعة الأدوية ذات القيمة المضافة في البلدان العربية)، وأكد خلالها حرص الدولة المصرية على  توطين الأدوية الحديثة والمبتكرة وذات القيمة المضافة، والعمل وفقا لأحدث المرجعيات العالمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، والتعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي.

واستعرضت الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، تجربة مصر في إصدار قرار وآليات تسجيل المستحضرات المبتكرة، والتي تعد النموذج الأمثل لتلك الأدوية، والتي تعكس اهتمام هيئة الدواء المصرية بدعم وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء ، وتوفير أدوية مصرية ذات ميزة علاجية مبتكرة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم مسيرة العمل العربي المشترك في الشأن الدوائي، والحرص على تبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة، وإتاحة الفرصة أمام المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية للتواجد بشكل قوي داخل الأسواق العربية جنبا إلى جنب مع توغلها في العمق الإفريقي؛ لتصبح مصر بوابة مركز صناعة الدواء بمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا والوطن العربي؛ مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وقدرتها وإمكانياتها وخبرتها التصنيعية الكبيرة والمتميزة.







هيئة الدواء

الاردن

الصناعات الصيدلية



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