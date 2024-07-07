هلال محرم يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة

كتب ـ محمود راغب

يرصد هلال القمر الصغير لـ شهر محرم بعد غروب الشمس اليوم الأحد 7 يوليو 2024 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون إبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

خلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

إضافة لذلك اعتبارا من هذه الليلة ستبدأ رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب حيث سيقترن بـ كوكب عطارد والذي سيكون (يسار القمر بالنسبة للراصد ) وسيفصل بينهما حوالي 3 درجات ويمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية المنظار، وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة في سماء الليل وهو يتحرك بإتجاه الشرق أثناء دورانه حول الأرض.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء يغرب في وقت مبكر من الليل.

جدير بالذكر، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية اعلنت بأن يوم السبت 30 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 6 / 7 / 2024م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1 / 1 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 7 / 7 / 2024م هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ.