نيويورك بوست: خبير بارز فى مرض باركينسون التقى طبيب بايدن بالبيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

التقى قالت صحيفة نيويورك بوست إن طبيب أعصاب رائد فى واشنطن أجرى فى وقت سابق هذا العام اجتماعا مع الطبيب الشخصى للرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض، بحسب ما أظهر سجل الزائرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن د. كيفين كانارد، طبيب متخصص فى مركز الشلل الرعاش "باركينسون " فى مركز والت ريد الطبى العسكرى، التقى مع د. كيفين أوكونور واثنين أخرين فى مقر العيادة بالبيت الأبيض فى 17 يناير، وفقا للسجلات التى ظهرت فى الوقت الذى أثيرت فيه تساؤلات بشأن صحة الرئيس جو بايدن العقلية فى أعقاب المناظرة الرئاسية مع ترامب.

وحضر اللقاء أيضا طبيب القلب فى مركز والتر ريد جون اتود، وفقا لسجلات الزائرين. أما الشخص الرابع الذى حضر الاجتماع لم يتم تحديد هويته فى السجلات هذا اليوم. الذى اجتمع فيه بايدن فى البيت الأبيض واستضاف قادة مجلسى الشيوخ والنواب للضغط عليهم لزيادة تمويل أوكرانيا، وفقا لجدول أعماله الرسمى. ولفتت الصحيفة إلى أن كانارد هو خبير فى مرض باركنسون وقد عمل فى والتر ريد منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ومنذ عام 2012، عمل كـ "أخصائى أعصاب يدعم الوحدة الطبية بالبيت الأبيض"، وفقًا لحسابه على LinkedIn.

وفى أحدث بحث له نشر فى أغسطس 2023 فى دورية باركينسون والاضطرابات المرتبطة، ركز على المرحلة الأولى من المرض.

وتقول نيويورك بوست إنه بما ان صحة بايدن هى المسئولية الأولى لطبيب البيت الأبيض، فمن المرجح بشدة أن يكون اجتماع الأطباء عنه، وفقا للنائب رونى جاكسون، الذى كان من قبل طبيبا لكل من أوباما وترامب.

وأضاف جاكسون فى تصريحات للصحيفة أنه من المرجح للغاية أن يكونوا يتحدثون عن بايدن.