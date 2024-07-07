نيبال: مصرع 14 شخصا على الأقل فى فيضانات وانهيارات أرضية

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قالت الشرطة في نيبال، إن أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، أدت إلى مصرع 14 شخصا على الأقل في نيبال وفقدان تسعة آخرين.

كما تسببت الفيضانات في الهند المجاورة، وكذلك بنجلاديش، في أضرار واسعة النطاق وأثرت على ملايين الأشخاص.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة دان بهادور كركي لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد، أن "الشرطة تعمل مع وكالات أخرى وسكان للعثور على المفقودين".

وحذرت السلطات النيبالية، بحسب ما اوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، من حدوث فيضانات مفاجئة جديدة في عدة أنهار بعد هطول أمطار غزيرة منذ أول أمس الخميس.

ووردت أنباء عن حدوث فيضانات في عدة مناطق منخفضة على الحدود مع الهند، وفي الشهر الماضي، مصرع 14 شخصًا في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا خلال عواصف عنيفة تسببت في انهيارات أرضية وبرق وفيضانات.