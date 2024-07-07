نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

كتب لؤى على

هنأ السيد الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

وأضاف نقيب الأشراف، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أعظم الأمثلة على حبه لوطنه فقال: "قاصدًا مكة، والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت"، داعيًا إلى استلهام القيم النبيلة والعظيمة للهجرة والعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.

وأكد نقيب الأشراف، أن هذه المناسبة العظيمة بها العديد من الرسائل والدروس والعبر، التي يجب أن نتأسى بها جميعًا، سواء فيما يتعلق بحب الوطن أو الصبر واليقين بأن لكل ابتلاء نهاية، وأنه مهما طالت الأزمات فلابد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عز وجل.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل بأن يديم على مصر نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق ولاتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.