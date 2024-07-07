نائب بريطانى مسلم: فوزى ليس طائفيا.. وغزة والصحة والإسكان أولوية

كتبت رباب فتحى

انتقد شوكت آدم، النائب البريطانى المستقل الذى حقق فوزا مفاجئا فى الانتخابات العامة وتغلب على عضو حكومة الظل من حزب العمال جوناثان أشوورث فى دائرة ليستر، المزاعم بأن أداء المرشحين المسلمين المستقلين القوى فى الانتخابات يمثل صعود التصويت "الطائفى".

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن آدم كان واحدًا من ثلاثة مرشحين مسلمين مستقلين فازوا بالمقاعد التى يسيطر عليها حزب العمال وسط غضب من موقف الحزب بشأن غزة، مع خسارة حزب العمال أيضًا بلاكبيرن وبرمجهام بيرى بار.



وأحدث شوكت آدم، طبيب العيون، انزعاجاً كبيراً بفوزه على أشوورث، أمين صرف الرواتب العام في حكومة الظل والوجه المألوف في الحملة الانتخابية لحزب العمال، ليصبح النائب الجديد عن ليستر ساوث.



وفاز مرشح مستقل آخر، إقبال محمد، بالمقعد الجديد لدوسبوري وباتلي.

واحتفظ نواب حزب العمال الآخرون بمقاعدهم حيث فاز وزير الصحة الجديد ويس ستريتنج بـ 528 صوتًا فقط أكثر من ليان محمد في إلفورد نورث، في حين احتفظت ناز شاه بمقعدها في برادفورد بفارق يزيد قليلاً عن 700 صوت.

ويُظهر التحليل المبكر لنتائج الانتخابات الذي أجراه مركز الأبحاث "مور إن كومون" أن حصة حزب العمال من الأصوات انخفضت بشكل حاد في المقاعد التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين.

وأثارت سلسلة النجاحات التي حققها المستقلون المسلمون ردود فعل عنيفة، حيث وصفها الصحفي ستيفن بولارد بأنها "صعود التصويت الطائفي"، في حين أدان كاتب العمود في صحيفة التليجراف، سام أشوورث هايز، انتصاراتهم ووصفها بأنها "فشل كامل ومطلق فى التكامل".

وفى حديثه إلى الأوبزرفر، قال آدم: "ما يفعله الناس هو ممارسة حقوقهم الديمقراطية فى الأمور التى تهمهم. يستخدم الأشخاص فى مناصب معينة فى السلطة وفى وسائل الإعلام المصطلحات كسلاح، مما يتسبب فى الانقسام بين المجتمعات".

وأضاف: "هذا مجرد مثال آخر على ذلك، عندما يُنظر إلى مشاركة الأقليات أو مشاركة المسلمين فى النظام السياسى على أنها تهديد لسبب ما، في حين أن كل ما يفعلونه هو ممارسة حقهم الديمقراطى وكونهم جزءًا من العملية الديمقراطية".

عند إعلان نتيجة ليستر ساوث، قال آدم: "هذا من أجل شعب غزة"، لكن خطاب قبوله أشار أيضًا إلى أزمة تكلفة المعيشة وحالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية. كما غطت تعهدات حملته الرئيسية أيضًا أزمة الإسكان وأكد أن حملته استهدفت جميع الفئات السكانية والأعراق.



وأكد: "كنت واعيا تمامًا لجعل هذه الحملة أكثر من مجرد قضية واحدة. أنا متخصص فى الرعاية الصحية. أنا طبيب عيون حسب المهنة. وأنا أعلم حجم الأعمال المتراكمة والقضايا والعواقب المترتبة على إدارة خدمة الصحة الوطنية بشكل غير فعال".

وتابع قائلا "أزمة الإسكان، كنت أعرف عنها، لكننى لم أكن أعرف حجم المشكلة حتى بدأت حملتى، حيث ذهبت إلى العديد من الأماكن، ومنازل الناس. وبشكل رئيسى عندما أتحدث في المناسبات أو خلال حملتى الانتخابية، كان الإسكان هو القضية الأولى".