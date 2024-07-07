مُحفظ القرآن الكريم للاعب الراحل أحمد رفعت: كان متميزا في حفظ كتاب الله

كفر الشيخ - محمد سليمان

ما زال توافد المعزين على السرادق المقام بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لتلقي العزاء لأسرة أحمد رفعت، من أهالي المحافظة، وعدد كبير من اللاعبين في مختلف الأندية المصرية.

وأكد الشيخ عصام مبروك، محفظ القرآن الكريم بقرية ابشان، أن والد اللاعب أحمد رفعت كان من المقربين له، وكان رجلًا طيبا، يحبه أهالي القرية، مشيراً إلى أننا نعتبر أحمد نسخة من والده في أخلاقه وطباعه، وكانت علاقته بهم طيبة، مشيراً إلى أن محمود العسكري، خال أحمد رفعت، هو من دفعه لحفظ القرآن الكريم.

وأكد مبروك، أن أحمد رفعت كان ضمن الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم، وظل يحفظ كتاب الله حتى المرحلة الإعدادية، وكان هو وصديقه يأخذان اللوح، ويحفظانه ويسمعانه مع جزء من القديم.

وأضاف مبروك، أنه بعد انتهاء اللاعب من المرحلة الإعدادية كان يسأل والده عنه فيخبره أنه يذهب به يومين في الأسبوع إلى نادي الزمالك ونادي المقاولين، وكان أحمد من ناشئي الأهلي ويتدرب بالقلعة الحمراء، وانقطع عني في حفظ القرآن بعد انتهائه من الصف الثالث الإعدادي، فقد كان رحمه الله مميزا ومؤدبًا وخلوقًا لا تسمع له صوت، وكان ينتبه لما أقوله له من ترتيل أو قراءة.

يذكر أنه شارك عدد من اللاعبين تقديم واجب العزاء لاعبي المنتخب والنادي الأهلي واللاعبين القدامي، منهم محمود عبدالمنعم كهرباء، وعبد الظاهر السقا، وعمرو السيسي، ومحمود جنش، وهيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، وكل الاعبين، وحسين السيد، وأحمد عاطف، ومنجا،، وعمرو رمضان، وحازم إمام لاعب الزمالك، ومروان محسن.

كما شارك جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، و إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، وإيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كما شارك في تقديم العزاء عدد من اللاعبين منهم كابتن فريق الزمالك شيكابالا، وحازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة.



استمرار توافد المعزيين



اقبال كبير على تقديم العزاء لأسرة الاعب احمد رفعت



الشيخ عصام مبروك، محفظ القرآن للاعب احمد رفعت



الشيخ عصام يشيد بالاعب أحمد رفعت



توافد الأهالي على السرادق



توافد الأهالي لتقديم واحب العزاء



جانب من توافد الاهالي على السرادق



جانب من توافد المعزيين