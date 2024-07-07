منظمة التحرير تؤكد أهمية الضغط من أجل وقف الحرب يتعرض لها شعب فلسطين

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أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ودخولها الشهر العاشر ، وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين، وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية، والإمعان في سياسة القتل والتصفية، خاصة ما يجري في مخيمات الضفة والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل.

وسلطت اللجنة، في اجتماع عقدته اليوم ، الضوء على ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات وجرائم وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستوطنات ، واعتداءاتهم في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح عليهم ، وقيام الاحتلال بالإعلان عن شرعنة ما تُسمى البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على ما يقارب اثني عشر ألف دونم من أراضي الضفة، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن صمود الشعب الفلسطيني على الأرض ومقاومته الباسلة والتضحيات الجسام ستبقى شاهدة على إرادة الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه وثوابته بإنهاء الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وسيبقى هذا الموقف الثابت والأوحد، مُحصنًا بقرارات الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وأضافت أن جرائم الاحتلال التي يتعرض لها الأسرى داخل زنازين الاحتلال وسياسة التنكيل والعزل والتعذيب وصولاً الى سياسة القتل والتصفية للأسرى، خاصة أسرى غزة، هي جرائم مؤكدة تستلزم تدخل كل المستويات الشعبية والفعاليات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي يتطلب آليات عملية لتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.