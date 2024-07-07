اليوم السابع
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مقتل جندى وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع فى قطاع غزة

الأحد، 07 يوليو 2024 11:11 ص
مقتل جندى وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع فى قطاع غزة الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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