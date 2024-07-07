مستشفى جامعة بنى سويف: توسعة أقسام الباطنة والاستقبال

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مستشفيات جامعة بنى سويف، طفرة فى التوسعات داخل الأقسام، كذلك استحداث أقسام جديدة، بالإضافة إلى مد المستشفى بالعديد من الوحدات والأجهزة الطبية.

وقال الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب الأطباء بالمحافظة، أنه يجرى العمل على توسعة طوارئ الباطنة والأطفال بقسم الاستقبال والطوارئ وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، واشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وأضاف الدكتور عماد البنا لـ"اليوم السابع"، أن قسم الاستقبال والطوارئ يتردد عليه أكثر من ألف مريض يوميا يتم الكشف عليهم وتشخيص الحالات وحجز بعض الحالات بالقسم الداخلي وإجراء عمليات طوارئ لبعض الحالات الطارئة ، مشيراً إلى أنه ترددت علي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 4 شهور.

وقال الدكتور عماد البنا، إن قسم عمليات الطوارئ بالمستشفي بإجراء أكثر من 2500 عمليه خلال أربعه أشهر متنوعة حيث احتلت عمليات النسا والتوليد اكبر نسبه عمليات بعدد 963 عملية يليه قسم الجراحة العامة 661 عملية ثم العظام 175 عملية وجراحة المخ والأعصاب 109 عمليات والباقي موزع ما بين أقسام المسالك والأنف والأذن وقلب وصدر وتجميل وأوعية دمويه ومناظير طوارئ، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعدد الحالات التي تم حجزها بالأقسام الداخلية تم حجز أكثر من 4000 مريض بالقسم الداخلي مابين قسم الجراحة الداخلي بعدد 397 والمسالك البولية 321 والباطنة العامة 355 والأنف والأذن 198 وباقي أقسام المستشفي مثل الرعايات 481 حاله والأطفال 94 حاله والنسا 75 والعظام 45 وباقي أقسام المستشفي المختلفة، وقد قام قسم القلب بالمستشفي بإجراء عدد كبير من حالات قسطرة القلب لأكثر من 450 مريض.

وأضاف الدكتور عماد البنا أنه تردد على قسم الأنف والاذن خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 10 آلاف مريض، مشيرا إلى أنه قام القسم بإجراء 600 عملية جراحية مابين إزالة اللوزتين وإزالة اللحمية وتركيب الأنابيب بالأذن ومنظار حنجري تشخيصي لإزالة لحميات الأحبال الصوتية ولأخذ عينة من الأورام ترقيع طبلة الأذن الوسطي، تركيب عظمة الركاب بالأذن في فقدان السمع التوصيلي وتيبس عظمة الركاب ؛ أورام الغدة النكافية أستئصال الحنجرة الكلي، مؤكدا أنه تم حجز اكثر من 450 مريض بالقسم الداخلي.

واضاف الدكتور عماد البنا أنه تردد 7300 مريض علي قسم الجلدية في النصف الأول لعام 2024 بمستشفيات جامعة بني سويف،مشيرا إلى ان القسم يضم عدد من احدث أجهزة العلاج الجلدية المتطورة مثال جهاز الكي الكهربائي وهو إضافة جديدة للقسم يستخدم في إزالة السنط والزوائد الجلدية وبعض الأورام الحميدة وعدد 2 جهاز الكي بالتبريد و 5 أجهزة أشعه فوق بنفسجية يستخدم في علاج الصدفية والبهاء والأورام الجلدية وجهاز الوودز لايت لتشخيص حالات التصبغات الجلدية والبهاق.

وأكد الدكتور عماد البنا، أنه تم إجراء أكثر من 1400 تحليل انسجه في النصف الأول من 2024 بمعمل تحاليل الأنسجة والأورام التابع لقسم "الباثولوجي" بمستشفيات جامعة بني سويف، مشيراً إلى أن المستشفى تضم وحدة تحليل الأنسجة بالمستشفي، بالإضافة إلى هناك معمل تحاليل الأنسجة والأورام "الباثولوجيا" بالمستشفى الجامعي .



المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف



جانب من المعامل



مستشفيات جامعة بنى سويف



مستشفيات جامعة بنى سويف