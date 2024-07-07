محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية ويشيد بالتواجد الميدانى

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديرى العموم ومديرى إدارات الديوان العام، والقيادات التنفيذية، بقاعات المؤتمرات الكبرى، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية.

وبدأ محافظ كفر الشيخ، كلمته قائلًا: "يسعدنى ويشرفنى تكليف رئيس الجمهورية، محافظًا لكفرالشيخ العريقة، وكلى إرادة وعزيمة أن أنجح وأضيف للمحافظة، وأطمح أن تكون المحافظة فى المركز الأول دائمًا، ولا أقبل النجاح فى أى ملف إلا بنسبة 100%، والنجاح بنسبة 99% لا يسمى نجاحا بالنسبة لى، وهذا حقيقى وليس شعارات، والنجاح والازدهار يحتاج مجهودا والتميز يحتاج مجهودا أكبر، والنجاح لا يتوقف على شخص فقط، بل يتوقف علينا جميعًا، وللنجاح أيضًا أدوات وأنتم أهم أداة فى رحلتى، ونجاح المحافظة بكل الموجودين".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، كل مكان أتواجد فيه يصبح بيتى، والآن أصبحت من كفرالشيخ، ورضا المواطنين أهم أولوياتى، ولابد أن نعترف أن هناك أزمة اقتصادية عالمية أثرت على الاقتصاد فى مصر، ولابد أن نساعد المواطن البسيط فى هذه الأزمة ولا نقف مكتوفى الأيادى، وكلنا يقين بالله أن يوفقنا، مع الأخذ بالأسباب، والفترة القادمة تحتاج إلى بذل مجهود مضاعف، وعمل 24 ساعة، لمواجهة الأزمات والتحديات والمشاكل المختلفة، ولا يوجد مشكلة بدون حل، فمهما كان التحدى صعب فهو ليس مستحيلًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن كل شخص مسؤول عن موقعه أمام الله أولًا ثم أمامى، وفى حين وجود أى ملاحظة على مسؤول هذه قاتله بالنسبة لى، وكل مسؤول يحافظ على نفسه، فليس من الطبيعى أن أكون طوال فترة خدمتى فى مجال مواجهة ومكافحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال، ويخرج من عندى مسئول مختلس، فمحاربة الفساد خط أحمر بالنسبة لى، لافتًا إلى الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمشروعات حياة كريمة والتعدى على أملاك الدولة ويتابعها الرئيس بنفسه، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى فى الشارع بين المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير الخدمات التى تلبى مطالبهم.

وفى سياق آخر، استقبل اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار حامد عيساوى رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلى، مدير أمن كفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، متمنياً له التوفيق والسداد فى أداء رسالته الوطنية.

كما قدم المستشار حامد عيساوى رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، التهنئة للدكتور عمرو البشبيشى، لتجديد ثقة القيادة السياسية، بتولية منصب نائب محافظ كفر الشيخ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

‏جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار عبد الرحمن حواس نائب رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، وعدد من القيادات التنفيذية

وخلال اللقاء بحث محافظ كفرالشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، عددًا من الملفات الأمنية الخاصة بمحافظة كفرالشيخ، والتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن فى أهم الملفات من أجل مصلحة المواطن.

‏جاء ذلك بحضور المستشار حامد عيساوى، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، والعقيد شريف عبود وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



الحضور في الاجتماع التنفيذي



الحضور من رؤساء المدن



محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا مع التنفيذيين



محافظ كفر الشيخ يستقبل ئيس المحكمة ومدير الامن



محافظ كفر الشيخ يستقبل مدير الامن لتهنئته