محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، السبت، احتفالية الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد (1446 هـ )، بمسجد الفتح «الاستاد»، مقدماً التهنئة لأهالى محافظة كفرالشيخ، نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من القيادات الدعوية بالمديرية والوعظ والأزهر الشريف.





وتضمن الاحتفال، تلاوة قرآنية عطرة للشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ثم كلمة الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، ابتهالات ومدائح دينية للشيخ أحمد البيلى، وقدم لهذه الاحتفالية المباركة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، فى كلمته على المعانى الحقيقية للهجرة النبوية، فالهجرة بمعناها الشرعى، ليس المقصود منها الانتقال من بلد إلى آخر وفقط، ولكن الهجرة هى ترك ما نهى الله عز وجل، الهجرة بمعناها الشامل والأعم هى الهجرة من الكذب إلى الصدق، الهجرة من الخيانة إلى الأمانة، من اليأس إلى الأمل، من الجهل إلى العلم، من الإفراط والتفريط إلى التوسط والإعتدال، من الكسل والخمول إلى الجد والاجتهاد والعمل والتخطيط واستشراف المستقبل والإعداد والاستعداد له ماديا ومعنويا، مضيفًا أن حضرة النبى - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - صاحب الذكرى العطرة قد حثنا على هذه المعانى من خلال أقواله وأفعاله.





وعقب الاحتفال، قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لجميع القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجميع أهالى محافظة كفرالشيخ، بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيًا المولى القدير بأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصر الكنانة وشعبها العظيم، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



الحضور خلال الاحتفالية



الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ



جانب من الحضور في الاحتفالية