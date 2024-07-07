محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال صيانة وتطوير كوبرى الهويس ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبرى الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، والذى يربط بين مركز بيلا ومحافظتى كفر الشيخ والغربية، مشدداً بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى المحدد، ووضع لوحة توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم كشط الطبقة السطحية للكوبرى تمهيداً لبدء أعمال الصيانة بالطريق والكوبرى والفواصل الحديدية، لافتاً أن الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير الكوبري، والذى يعد أهم كبارى مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن الكوبرى يمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا- حاذق- أبوبدوي» بدلاً من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلى محافظة كفر الشيخ، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير الكوبري، على أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين، مع سرعة التنفيذ وضغط الجدول الزمنى لبرنامج التنفيذ للصالح العام.



أعمال اصلاح كوبري الهويس



جانب من تفقد كوبري الهويس