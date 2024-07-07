محافظ شمال سيناء يلتقي بمديري الإدارات بديوان عام المحافظة

العريش- محمد حسين

التقي اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بمديري إدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالديوان العام بالعريش، في حضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي.

وقدم المحافظ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظًا لشمال سيناء، مؤكدًا علي أنه سيبذل قصاري جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل علي تقدم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

ووجه المحافظ جميع العاملين بشمال سيناء وخاصة العاملين بالديوان العام ببذل قصاري جهدهم في تقديم الخدمات للمواطنين وفي انجاز الملفات الموكلة اليهم والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل المشكلات. وأشار المحافظ أنه سيعمل علي عدة ملفات من بينها الملف الاقتصادي والذي يعد أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا علي أهمية التوازن ما بين الاقتصاد والامن وترتيب الأولويات.