محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بمجلس مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل حول تغطية أعمال الشبكة وخدمات الاتصالات المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشاد المحافظ بإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ومجهودات العاملين بالمركز، وما تقدمه من خدمات في مجال مجابهة، الأزمات والكوارث.

وطالب المحافظ من كافة المسئولين عن الشبكة بأهمية تحليل الحوادث بمختلف أنواعها وتحديد الأسباب وكافة التفاصيل لتلافى حدوثها مجددا وإيجاد الحلول السليمة، كما شدد على أهمية الصيانة الدائمة ومراعاة الدقة وتأمين الاحتياجات، وكذا استغلال الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، كما أشار إلى أهمية عرض اعمال المتابعة والرصد خلال الستة أشهر الماضية وطرح وجهات النظر من حيث المتطلبات والإضافة، كما أجرى المحافظ عدة اتصالات حية مع عدد من رؤساء المدن للاطمئنان على الاعمال الجارية بكل مدينة وأهمية المرور الدائم لرؤساء المدن، على كافة المشروعات.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازا تاريخيًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية وتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.

وفى سياق آخر، اطلع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء علي الرسومات المعمارية التفصيلية لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وملحقاته (الحديقة المركزية والمول التجاري والبنوك)، وذلك للوقوف علي كافة تفاصيل المشروع للوصول لأنسب وضع للتشغيل الأمثل وإعداد خطة مستقبلية للصيانة والتطوير في اطار متابعة المشروعات القائمة والجارية علي أرض المحافظة.

حضر العرض الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

يشار الي أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنه.

بالإضافة الي انه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.



والمبنى ملحق به الحديقة المركزية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.



وتسهم المساحات الخضراء بشكل فعال في امتصاص أطنان الكربون سنويا في اطار الحفاظ علي البيئة بشرم الشيخ نظيفة خالية من الملوثات.