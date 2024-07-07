محافظ جنوب سيناء يتابع منظومة تراخيص المحال التجارية ويوجه بتسهيل الإجراءات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، منظومة تراخيص المحال التجارية بالمحافظة، وآخر المستجدات ونسبة الإنجاز بغرض الوقوف على حل المعوقات والعمل على إزالتها وشرح منظومة المراكز التكنولوجية ودورها الفعال لتقديم جميع الطلبات التى يحتاجها المواطن على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال عرض لجنة متابعة المراكز التكنولوجية وتراخيص المحال العامة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد.

ووجه محافظ جنوب سيناء بازالة المعوقات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية طبقا للقانون، وتذليل أية عقبات تعوق الحصول على الترخيص، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسهولة ويسر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن قانون المحال العامة الجديد يختصر الدورة المستندية ويقضى على البيروقراطية والتعقيد تسهيلاً على المواطنين.

كما أكد أن المتابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين تجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة قيام رؤساء المدن ومسئولى التراخيص بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب.

وأكد أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.

كما عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاء موسعا ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وكبار تجار المواد الغذائية والسلاسل التجارية ومديرى فرعى تجارة الجملة والتجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء.

ورحب المحافظ بكافة الحضور مهنئا الجميع ببداية العام الهجرى الجديد، واكد أن بابه مفتوح دائما لكل صاحب شكوى أو اقتراح أو مظلمة شرطة الايجاز وتحديد المطالب حتى يعود اللقاء بالفائدة المرجوة.

كما أشار إلى إقامة لقاء شهرى مع التجار وأعضاء الغرفة يكون من أحد أهدافه إقامة أماكن لوجستية لتنمية احتياجات الموارد من أجل تقديم أفضل التسهيلات للمواطنين، كما استمع المحافظ إلى عدد كبير من الآراء والاقتراحات من قبل التجار وأعضاء الغرفة.

وقدم المحاسب محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية وكافة الحضور التهانى للمحافظ على منصبة الجديد كما تم عرض بعض المشاكل والمعوقات التى تقابل حركة التجارة داخل المحافظة.

واستمع المحافظ لعدد من المعوقات ووعد بدراستها وحلها من خلال اللقاءات الدورية القادمة.

حضر اللقاء اللواء أحمد إسكندرانى السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير المساعد والمهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة.