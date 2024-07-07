محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعًا مع الوفد "المصرى - الصينى" لبحث فرص الاستثمار

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع أعضاء الوفد (المصري - الصيني) الذي يزور المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوفير المناخ الجاذب له.

وأكد الزملوط خلال كلمته على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تحرص القيادة السياسية على تعميقها من خلال دعم فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، و إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والمشروعات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المتنوعة.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع أبرز المقومات التنموية المتاحة بالمحافظة وجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة استثمار جاذبة، كما ناقش فرص التعاون في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الصينية في زيادة إنتاجية الفدان من هذه المحاصيل. واختُتم الاجتماع بتكريم أعضاء الوفد، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة لرؤساء الوفد، تقديراََ لهذه الزيارة الهامة والتعاون الصادق بين البلدين.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المشروعات شملت منشآت العاصمة الإدارية و محطة الغاز الطبيعي و واحة الحرير الطبيعي ومشروعات إنتاج حيواني وبعض مصانع التمور والأعلاف.

وفى سياق آخر شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1446ه، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وممثلي النقابات والأحزاب السياسية، والأئمة ورجال الدين، والعمد والمشايخ بالمحافظة، وذلك حرصًا على لقاء قيادات المحافظة وأبنائها عقب تأدية اليمين الدستورية، وتزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية.

وفي كلمته قدّم المحافظ التهنئة بالعام الهجري داعيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، كما توجّه بالشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية ولعموم المواطنين على ما بُذِل من جهد خلال السنوات الماضية، مُعربًا عن عظيم تقديره لثقة القيادة السياسية، وراجيًا من الله العون والتوفيق لتحقيق طموح القيادة السياسية وآمال أهالي المحافظة أن يكون الوادي الجديد هو مستقبل التنمية في مصر.

وتضمنت الاحتفالية فقرة من آداء كورال التربية والتعليم، وكلمةً للأوقاف حول "الهجرة النبوية الشريفة" والدروس المستفادة منها.