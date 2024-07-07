محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بمسجد ناصر بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بحلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفور وصوله مسجد ناصر حرص محافظ القليوبية، على مصافحة الحاضرين من أئمة الأوقاف ومديري المديريات الخدمية والحديث مع المواطنين، وعقب أداء المحافظ والحاضرين لصلاة المغرب، بدءا الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبد العزيز قارئ الإذاعة والتليفزيون، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت أبو السعود أكد خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة، فقد كانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف، مشيرا إلى أن هجرته كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، ويجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه عندما عاد الرسول إلى مكة قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد أبو سريع مبتهل الإذاعة والتليفزيون.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي القليوبية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.