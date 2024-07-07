محافظ الغربية: تعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

الغربية محمد طارق

ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، مساء اليوم السبت، أول اجتماعاته مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات في ثانى أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وحرص اللواء أشرف الجندي على مصافحة جميع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات قبل البدء في الاجتماع.

واستهل اللواء أشرف الجندي، الاجتماع بالتأكيد على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالغربية الذي لابد أن يشعرون بتحسن في الخدمات المقدمه لهم وتطور في معيشتهم، وشدد الجندي على أهمية العمل الميداني واليقظة وعدم الاكتفاء بالمعلومات المكتبية.

وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية و متابعة سير الأعمال بالمديريات ووضع آليات عمل منظمة وفعالة لتسريع الأعمال ورفع كفاءتها.

وأكد الجندي، أنه من متطلبات المرحلة الراهنة تكاتف جهود كافة الجهات والتنسيق فيما بينها والعمل بروح الفريق، مؤكداً أن العمل فى جزر منعزلة أمر مرفوض تماماً.

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد ، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق اداء افضل خلال الفترة الحالية قائلاً كلنا نعمل من اجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.