محافظ الجيزة يتفقد أعمال تنفيذ خط المياه 400 مم لخدمة منطقة الطوابق والمريوطية

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال تنفيذ خط المياه 400مم لخدمة منطقة الطوابق والمريوطية فيصل، والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظة، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ خط مياه قطر 400مم بطول 150م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000مم، وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.

وكلف المحافظ حي الهرم بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات بالتعاون مع الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء والتشغيل وتوفير الخدمة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة.