اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير.. فيديو

الأحد، 07 يوليو 2024 01:05 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف الكبير.. فيديو محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق
كتبت - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، للوقوف على نسب الإنجاز والإشراف على مخططات تحسين الرؤية البصرية للمنطقة.

وشملت جولة المحافظ طريق الفيوم ومحيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وأسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى والتى تشهد جميعها تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحويل المحاور المرورية المحيطة والمؤدية إلى المتحف والمنطقة الأثرية إلى محاور سياحية ذات طابع حضارى يحاكى عراقة وأهمية المزارات السياحية المؤدية إليها ويثير اهتمام الزائرين.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى شركات المرافق والمكاتب الهندسية والاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.







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