اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتابع مشروع إنشاء مواقف سرفيس بترعة المريوطية فيصل.. فيديو

الأحد، 07 يوليو 2024 02:32 م
محافظ الجيزة يتابع مشروع إنشاء مواقف سرفيس بترعة المريوطية فيصل.. فيديو مشروع إنشاء مواقف سرفيس أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، مشروع إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وتشمل أعمال التطوير، إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية مدعمة ببوابات وأنظمة إلكترونية حديثة ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمة المترددين عليها وكشافات إنارة ودورات مياه حديثة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وتستهدف أعمال التطوير إنشاء نقاط خدمية "بارتشينات" عبارة عن مطاعم ومحال تجارية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المراحل الأولى من مشروع تطوير ترعة المريوطية.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تفقد صباح اليوم الأحد، أعمال تطوير الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، للوقوف على نسب الإنجاز والإشراف على مخططات تحسين الرؤية البصرية للمنطقة.

وشملت جولة المحافظ طريق الفيوم ومحيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وأسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى والتى تشهد جميعها تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية.







ترعة المريوطية

المريوطية

المتحف المصري الكبير

تطوير ترعة المريوطية



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