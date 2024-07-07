محافظ الأقصر يشهد احتفالية العام الهجرى الجديد بمسجد السيد يوسف

الأقصر - أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الدينى الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الأقصر عقب صلاة المغرب، بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1446هـ.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم للشيخ عبد الحليم أحمد عبدالحليم، ثم ألقى الشيخ سيد محمد عبد الدايم كلمة قصيرة رحب فيها بالحضور، ثم ألقى الشيخ على صديق مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف الاقصر كلمة الأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف بهذه المناسبة، والتى أشار خلالها إلى أهمية هذه الذكرى العطرة والتى تمثل معلما بارزا يشار إليه بالبنان لما ضمته من أحداث عظيمة نلتمس منها الدرس النافع والتى من بينها أن الأديان والأوطان لا تبنى إلا على الجهد والعرق وأن لا وجود للأديان بدون أوطان وأن بذل الغالى والنفيس فى سبيل ارتقاء الأمم والمجتمعات لهو دليل على التدين الكامل، كما أشار إلى أن التربية العظيمة التى حرص النبى صلى الله عليه وسلم على أن يربى أصحابه عليها كانت هى السبيل فى تحمل صنوف الإيذاء التى ألمت بهم.

ثم اختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ عبد الحليم أحمد عبدالحليم.

وفى كلمته، نقل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمواطنى الأقصر بمناسبة العام الهجرى الجديد، معرباً عن خالص تهانيه القلبية لمواطنى محافظة الأقصر، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجرى الجديد، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وحضر الاحتفالية الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات وأئمة مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.