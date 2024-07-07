محافظ أسيوط يصطحب الطفل شادى لعيادة الجلدية ويقرر علاجه على نفقته

أسيوط -هيثم البدرى

اصطحب اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الطفل "شادى" البالغ من العمر 5 سنوات، إلى عيادة الأمراض الجلدية والتناسيلية المجاورة لمستشفى الحميات بأسيوط، بعد شكوته من تكاليف الكشف والعلاج، مقررا علاجه على نفقته الخاصة مصدرا تعليماته إلى إدارة العيادة بفتحها لاستقبال المرضى طوال اليوم، وذلك فى لفتة إنسانية، خلال جولته التفقدية اليوم على محلات وأسواق حى غرب لضبط الأسعار.

كان محافظ أسيوط، قد التقى اليوم الأحد، العديد من المواطنين خلال جولته الميدانية التى استهدفت بعض سلاسل المواد الغذائية والمحلات والاسواق بحى غرب أسيوط، سيرا على الاقدام ، والتى استهدف خلالها لقاء المواطنين والاستماع الى شكواهم وطلباتهم موجهاً بالاستجابة العاجلة لها، كما التقى الطفل "شادى" ووالده الذى اشتكى من عدم قدرته على علاج ابنه بعيادة الجلدية والتناسلية، وعلى الفور اصطحبه المحافظ إلى العيادة مقررا توقيع الكشف الطبى العاجل له وشراء العلاج على نفقته الخاصة، كما وجه قيادات العيادة باستقبال المرضى طوال اليوم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ، أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة والقانون تأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة بكل ما لديها من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب أسيوط ومواطنيها والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لجميع المواطنين.



محافظ أسيوط والطفل شادى