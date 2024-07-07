محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

أسوان - عبد الله صلاح

احتفلت مديرية أوقاف أسوان، مساء اليوم، الأحد، بذكرى الهجرة النبوية فى رأس السنة الهجرية الجديدة 1446، وذلك فى مسجد الحاج حسن بمدينة أسوان، بحضور الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وحضر الاحتفالية الدينية أيضاً، عمرو حلمى نائب محافظ أسوان والدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد والشيخ حنفى دياب وكيل وزاره الأوقاف والشيخ محمد عبد العزيز شيخ الطرق الصوفية بأسوان والدكتور سيد حسن رئيس المنطقة الأزهرية ورموز المجتمع الأسوانى.

وقال الشيخ حنفى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خلال كلمته، إن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة فيها من العظات والعبر والدروس المستفادة التى يجب أن نستلهم منها القدوة الحسنة فى حياتنا وكيف تعامل رسولنا مع أمر الهجرة من اعداد واختيار سليم لإنجاز المهمة على اكمل وجه فنرى فى الهجرة الوفاء والاخلاص وتحمل المسؤولية من أجل نشر الدين الإسلامى الحنيف والعمل الصادق فى بناء دولة جديدة لمحاربة الفساد والافساد فى الأرض ومقاومة الجهل والشرك بنور الدعوة المحمدية التى ملأت اركان الأرض نورا وعدلا وسماحة ومحبة بنشر تعاليم الإسلام الحنيف.

ودعا الله عز وجل أن يجعل هذا العام الهجرى الجديد عام رخاء وأمن واستقرار على مصرنا الحبيبة وأن يوفق الله القيادة السياسية إلى مزيد من النماء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة.