محافظة القاهرة تزيل العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم بألماظة

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة، لأعمال إزالات المرحلة الثالثة بعدد (72) عقار صرف التعويضات والمستحقات المالية للسكان.

وتنفذ محافظة القاهرة ، بالتعاون مع أجهزة الدولة، إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، حيث سيتم تطوير الشارع، نظرا لأهميته، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيسهم تطويره في انفراجة مرورية.



إزالة العقارات المتعارضة

وفى السياق تابعت ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة مدينة الأمل "الهجانة سابقا" بحى شرق مدينة نصر وذلك بإعتبارها نموذجًا لتطوير المناطق العشوائية .



أعمال إزالة العقارات المتعارضة



حيث تم تحديد مساحة (10) أفدنة جارى إزالتها وإعادة تخطيطها وبنائها وعودة السكان لمن يرغب أو الحصول على تعويض مادى وتستمر المتابعة لحين الإنتهاء من تطوير هذه المرحلة بحضور سكرتير حي شرق مدينة نصر ومسؤلي التنفيذ بالحي.