ما الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات؟.. وكيف يمكن أن تساعد فى إنقاص وزنك؟

كتبت مروة هريدى

إذا كنت من النوع الذي لا يحب اتباع الأنظمة الغذائية الحديثة وممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة، فهناك طريقة ذكية وسهلة لفقدان الوزن عن طريق تناول أطعمة منخفضة الكربوهيدرات، فهى لا تساهم في تحسين الصحة العامة فحسب، بل إنها رائعة أيضًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتقلل من الشعور بالجوع، وتحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة، فضلاً عن مجموعة من الفوائد الأخرى، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أطعمة منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن:

التوت

مثل الفراولة والتوت الأزرق غني بالألياف ومضادات الأكسدة، وهو خيار مثالي لفقدان الوزن، بينما تساعد الألياف في هضم الطعام والتحكم في الجوع، تتحسن عملية التمثيل الغذائي وتساعد في تقليل الالتهابات بسبب وجود مضادات الأكسدة.

البيض

البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والعناصر الغذائية، ويعطي شعورًا بالشبع ويكبح الجوع، وهذا يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

السلمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما يحتوي هذا الطعام السحري على نسبة عالية من هذه الأحماض، فهو يحرق الدهون بشكل أسرع ويقلل الالتهابات مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

الزبادي اليوناني

تحتوي هذه الوجبة الخفيفة على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، حيث تعمل على تحسين صحة الأمعاء والهضم.

الأفوكادو

في حين تضمن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو الحفاظ على صحة القلب، فإن مزيج البوتاسيوم والألياف والدهون الصحية فيه يضمن أيضًا تناول كميات أقل من الطعام.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والفول السوداني والكاجو وجوز المكاديميا رائعة لفقدان الوزن، فهي غنية بالبروتين والألياف والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E والمغنيسيوم والنحاس الذي يساعد في عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية والالتهابات ويعطي شعورًا بالشبع.

الخضراوات الورقية الخضراء

مثل السبانخ والبروكلي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن مما يجعلها خيارًا جيدًا لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، فهي لا تقلل من إجمالي السعرات الحرارية فحسب، بل تمنع أيضًا الإفراط في تناول الطعام من خلال إعطاء شعور بالشبع لفترات أطول.