ما أقصى مدة لحفظ اللحوم المجمدة فى الفريزر؟.. وكيل الطب البيطرى بسوهاج يوضح

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى وكيل وزارة الطب البيطرى بسوهاج، إن المدة الزمنية الآمنة لحفظ أنواع اللحوم المختلفة فى الثلاجة أو الفريزر، تختلف من نوع لأخر، على النحو التالى:

1- الدجاج الطازج: يمكن حفظه يوم أو يومين في الثلاجة، أما المجمدة فيمكن حفظه لسنة كاملة.

2- الدجاج المطبوخ: يمكن حفظه لعدة أيام إضافية في الثلاجة، أما في الفريزر فيمكن حفظه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

3- اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة: يمكن حفظها في الثلاجة لخمسة أيام كأقصى حد، أما في الفريزر فيمكن حفظها من 4-12 شهرا.

4- اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة: يمكن حفظها 3-4 أيام في الثلاجة، وأقصى حد لستة أشهر في الفريزر.

5- اللحوم المفرومة أو المطحونة: يمكن حفظها في الثلاجة من يوم إلى يومين أما في الفريزر فيمكن تجميدها لـ3-4 أشهر.

6- اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج: يمكن حفظها في الثلاجة بعد فتحها من 3-5 أيام، أما في الفريزر فيمكن حفظها من شهر إلى شهرين.

7- البيض: يمكن حفظه فى الثلاجة لشهر كامل، أما البيض المسلوق فلا يمكن حفظه لأكثر من أسبوع فى الثلاجة.