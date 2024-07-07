لافروف: أوكرانيا غير قادرة على شن هجمات صاروخية بدون الدعم الأمريكي

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن بلاده سترد قريبا على الهجمات الصاروخية التي تشنها أوكرانيا على مناطق روسية باستخدام أسلحة أمريكية الصنع تم تسليمها لكييف.

وقال لافروف ، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية ، "بدون المشاركة والدعم الأمريكي لأوكرانيا في الهجمات، فلن تستطيع كييف شن مثل هذه الهجمات الصاروخية. وسبق أن أكد الرئيس فلاديمير بوتين إننا سنرد".

ونفذ الجيش الأوكراني هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، في 23 يونيو الماضي، باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية من طراز "أتاكمز" مزودة برؤوس عنقودية متفجرة.

وخلال صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ؛ وأدى انفجار الرأس الحربي للصاروخ الأمريكي الخامس في الجو إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول.