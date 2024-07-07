لأول مرة.. جامعة قناة السويس بتصنيف ليدن الهولندn وتبحث التعاون مع "صينية"

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن تصنيف CWTS Leiden 2024 الهولندي يقدم مجموعة متطورة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصائيات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر مفتوح الوصول والتنوع بين الجنسين فى الفترة ما بين (2019-2022).

وأوضح رئيس الجامعة أن المصنف الهولندي CWTS Leiden لعام 2024 أعلن نتيجة تصنيف اكثر من 1500 جامعة كبرى حول العالم.

وقد حققت جامعة قناة السويس فى مجمل العلوم المرتبة 1101 عالميا، 31 أفريقيا و14 مصريا من حيث والتعاون الدولى والنشر مفتوح الوصول. كما حققت المرتبة 1136 عالميا، 36 أفريقيا و14 مصريا من حيث التنوع بين الجنسين. وقد حققت جامعة قناة السويس فى مجمل العلوم ايضا المرتبة 1450 عالميا، 42 أفريقيا والمرتبة 14 مصريا من حيث التأثير العلمى.

في سياق متص، استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأحد وفدًا رفيع المستوى من جامعة فوجو للعلوم التطبيقية بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، برئاسة الدكتور وانغ جيان شين، نائب رئيس الجامعة.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان إمكانيات التعاون في العديد من المجالات الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على الهندسة بفروعها المختلفة، إضافة إلى مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والسياحة، إلى جانب التدريب والتبادل الطلابي وزيارات أعضاء هيئة التدريس.

هذا ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد في رحاب الجامعة، مُعرباً عن اعتزازه وتقديره لدعم أواصر التعاون مع الجانب الصيني، مشيراً إلى أن الجامعة لها النصيب الأكبر على مستوى الجامعات المصرية في هذا التعاون البناء، مُطالباً بضرورة العمل على زيادة برامج الزيارات لأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين، والتبادل الطلابي، لافتاً إلى أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لديها الآن 30 طالبا وطالبة بكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات في رحلة علمية تدريبية في إطار التعاون المبرم بين الجامعتين، مشيراً إلى أن الجامعة لديها 3 مصادر لتدريس اللغة الصينية، فضلا عن ثلاث كيانات كبرى هى:الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، معهد الاستزراع السمكي، معهد كونفوشيوس