اليوم السابع
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كيت ميدلتون تصدر البيان الأول قبل ظهورها المنتظر في بطولة ويمبلدون

الأحد، 07 يوليو 2024 04:17 م
كيت ميدلتون تصدر البيان الأول قبل ظهورها المنتظر في بطولة ويمبلدون كيت ميدلتون
كتبت: شيماء عبد المنعم

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أصدرت أميرة ويلز كيت ميدلتون، أول بيان علني لها قبل ظهورها في بطولة ويمبلدون التي طال انتظارها، حيث كسرت ملكة بريطانيا المستقبلية، صمتها بإصدار بيان شخصي للامتنان لـ آندي موراي.

أرسلت أميرة ويلز رسالة شخصية إلى آندي موراي مع انتهاء مسيرته في بطولة ويمبلدون، ونشرت كيت ميدلتون بيانها عبر منصة "X" وموقع "إنستجرام"، حيث كتبت "إن مسيرة Wimbledon الرائعة وصلت إلى نهايتها.. يجب أن تكون فخورًا جدًا بـ آندي موراي.. ونيابة عنا جميعًا، شكرًا لك".

رسالة كيت ميدلتون
رسالة كيت ميدلتون

وبعدما أصدرت كيت ميدلتون، البيان، أعرب منظمو ويمبلدون عن "أملهم" في ظهورها قبل انتهاء المباريات في 14 يوليو الجارى، وفي حديثه إلى "ديلي بيست"، حول المظهر العام الذي طال انتظاره لكيت ميدلتون منذ فعاليات Trooping the Colour، قالت إحدى صديقاتها، إن الآمال كبيرة في أن تعود الأميرة إلى الظهور الملكي في المحكمة المركزية.

وقالت صديقة كيت ميدلتون: "ليس سراً أنها تحب بشدة أن تكون هناك، ولكن عندما تتلقى العلاج الكيميائي، كما قالت بنفسها، هناك أيام جيدة وأيام سيئة، يعتمد الكثير على توقيت العلاج"، فيما أضافت مصادر مطلعة إن "كيت ميدلتون ظهرت فى احتفالات Trooping the Colour، لذلك إذا تمكنت من حضور ويمبلدون، فسوف تفعل ذلك".







أميرة ويلز

كيت ميدلتون

بطولة ويمبلدون



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