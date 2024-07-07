كل ما تريد معرفته عن المناطق الصناعة بالمنيا.. مئات فرص العمل تغير الحياة

المنيا-حسن عبد الغفار

يشهد القطاع الصناعى تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد حقبة زمنية أعتمدت فيها الصناعة فى المنيا على الورش الحرفية والمنشأت الصناعية التقليدية، حيث تتميز محافظة المنيا بوجود 4 مناطق صناعية قائمة هى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل على مساحة 1.9 ألف فدان، والمنطقة الصناعية بوادى السريرية على مساحة 22.7 ألف فدان والمنطقة الصناعية وبالشيخ فضل والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة على مساحة68.7 فدان، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة والذى يضم 68وحدة صناعية بتكلفة 272 مليون جنيه، وجارى انشاء مجمع إنتاج الرخام بطريق الشيخ فضل رأس غارب ويعد أكبر مصانع الرخام بالصعيد، وايضا توفير 77.5مليون جنيه لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، وكذلك مصنع المنيا للسكر الذى يعد من أكبر مصانع السكر فى العالم بإنتاج يصل إلى 900الف طن من سكر البنجر سنويا، وتنمية واستصلاح 181الف فدان من الارض الصحراوية غرب المنيا ضمن مشروع 1.5مليون فدان بهدف إنتاج 2.5مليون طن من بنجر السكر سنويا ومحاصيل استراتيجية أخرى.

كذلك مشروع المنطقة الحرة للصناعات النسيجية، على مساحة 306 فدان، وتتنوع الصناعات داخل المنطقة الصناعية بين صناعات غذائية وصناعة منسوجات الملابس وصناعات خشبية ومواد بناء متنوعة، ومحجرية ورخام وكربونات كالسيوم وكيماويات،ويصل عدد المصانع العاملة بالمدينة الصناعية تقريبا إلى 150 مصنعا وعدد المصانع تحت الإنشاء 94 توفر أكثر من20 ألف فرصة عمل لأبناء المنيا فى مختلف المجالات.

إلى جانب أن انشاء مركز خدمة للمستثمرين وفر الكثير، ويضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة تمثل عددًا من الوزارات، ويخدم نحو 1500 شركة و3700 مستثمر بالمحافظة، ويقدم المركز خدمات متعددة مثل تأسيس الشركات واعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة واعتماد الجمعيات العامة غير العادية واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير وتطبيق الفئة الجمركية 2% وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية.

كما يقدم المركز الخدمات الخارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية والتأشير فى السجل التجارى واستخراج البطاقات الضريبية وإصدار التوقيعات الإلكترونية للمستثمرين لاستخدامها فى إنهاء الخدمات بدلا من التوقيع اليدوي، ويتواجد فى المركز ممثلون عن الجهات الخارجية منها السجل التجارى والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقاري.

