كلية اللاهوت الأسقفية تواصل تلقى أوراق الالتحاق حتى منتصف أغسطس

كتب ـ محمد الأحمدى

تواصل كلية اللاهوت الأسقفية تلقى أوراق اللالتحاق بالعام الدراسي 2024/2025 في فروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا، كما يستمر تلقي طلبات التقديم حتى منتصف شهر أغسطس القادم، وذلك من خلال ملء استمارات الالتحاق وإرسالها عبر البريد الإلكتروني التابع للكلية.

يعتبر هدف الكلية هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات، ويتبع إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

جدير بالذكر، أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.