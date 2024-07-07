قوات كييف تستهدف مستودعا للنفط فى إقليم كراسنودار

وكالات

أفاد رئيس بلدية كراسنودار الروسية رومان باراخين بأن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا اندلع بعد استهداف قوات كييف لخزانات وقود في مستودع للنفط بمنطقة بافلوفسكي بالإقليم.

وكتب باراخين في قناته على "تلجرام": "تم إخماد الحريق الذي اندلع بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على خزانات الوقود، ولا يزال المتخصصون في الموقع".

وأشار باراخين إلى أن "النيران اشتعلت في الخزانات المخصصة لتخزين الوقود بعد سقوط شظايا الطائرات المسيرة في مستودع بافلوفسكايا للنفط".

وكانت هيئة الأركان العاملة في المنطقة قد ذكرت في وقت سابق، أنه صباح 6 يوليو، تعرضت منشآت مدنية في مناطق ييسكي ولينينغرادسكي وبافلوفسكي لهجوم من قبل قوات كييف.

وأكدت الهيئة صد الهجوم، ولكن نتيجة لسقوط الحطام، أصيب برج للهاتف المحمول في مدينة ييسك بأضرار طفيفة، واشتعلت النيران في خزان وقود في قرية لينينغرادسكايا.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبعض المناطق في العمق الروسي، بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمقدار مدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.