قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من مليون مسافر خلال موسم حج 1445هـ

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، قيام قطار الحرمين السريع بنقل أكثر من مليون وسبعين ألف مسافر خلال موسم حج عام 1445 هـ بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بموسم حج لعام 1444 هـ، حيث جاء ذلك في ظل إعلان نجاح خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لموسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الخطة التشغيلية شهدت كذلك إعلان تسيير 3895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، حيث تم خلال هذا الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة جدة الرئيسة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم 13 من شهر ذي الحجة إلى 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الأكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.

وقامت (سار) بالتعاون مع عدد من الشركاء بتفعيل مبادرة نقل الحجاج بدون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولاً إلى محطة مكة المكرمة، لعشرات الآلاف من الحجاج لأول مرة، حيث يصل الحاج إلى المطار ومنه للقطار مباشرة ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه دون الحاجة لاصطحابها معه أثناء تنقله بالقطار.